Belle deuxième place sur 400m haies pour Hanne Claes au Van Damme

L'Ukrainienne Anna Yaroshchuk-Ryzhykova a décroché la victoire dans le 400 mètres haies dames en un temps de 55.38 lors du Memorial Van Damme, épreuve parallèle aux finales de la Ligue de Diamant. Hanne Claes et Justien Grillet, toutes deux membres du relais 4x400 m féminin belge quatrième à Berlin, ont respectivement pris la 2e et 8e place de la course devant un public du stade Roi Baudouin complètement acquis à leur cause.

Claes, partie du couloir N.4 , a signé un temps de 55.87, elle qui possède un meilleur chrono personnel en 55.20. Quant à Justien Grillet, elle a ponctué son tour de piste à la huitième et dernière position en 58.11 au couloir N.7, loin de son record personnel (55.16).

Jeudi à Zürich, l'Américaine Dalilah Muhammad s'est montrée la plus véloce en 53.88, décrochant le diamant et les 50.000 dollars promis à la lauréate.