Belgian Tornados : Jonathan Borlée forfait pour le relais des mondiaux

Belgian Tornados - Doha 2019 : Médaille de bronze - Doha - Championnats du Monde 2019 - 06/10/2019 Jonathan Sacoor, Robin Vanderbemden, Dylan Borlée et Kevin Borlée ont décroché la médaille de bronze en finale des Mondiaux de Doha. Les Etats-Unis sont champions du monde. Le relais 4x400m belge tient enfin ce podium dans un grand championnat planétaire. Souvent frustrés, souvent au pied du podium, souvent si prêt, les Belgian Tornados ont su faire preuve de patience. La 24e finale aura été la bonne, celle de la consécration mondiale. Et tout ça, sans Jonathan Borlée blessé et resté en Belgique. Tokyo et les JO, c'est dans dix mois. Le rendez-vous est pris.