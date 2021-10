Bashir Abdi reçoit le Trophée National du Mérite Sportif 2021

L’année dernière, le trophée était revenu à Wout van Aert, vainqueur en 2020 de Milan-Sanremo des Strade Bianche et de deux étapes sur le Tour de France, entre autres.

Né en Somalie et arrivé en Belgique à l’âge de 13 ans, cet athlète de 32 ans reçoit là une des distinctions les plus hautes du sport belge.

L'an dernier, le 4 septembre au Memorial Van Damme, le Gantois avait battu le record du monde du 20km (56:20.02) améliorant de plus de cinq secondes le temps réalisé par l'Ethiopien Haile Gebrselassie (56:25.98)

"C'est un choix cohérent une fois de plus de notre jury et cela lui donne beaucoup de sens. Bashir est récompensé non seulement pour sa performance à Tokyo, qui a ému beaucoup de monde, mais aussi pour ses records pulvérisés, au marathon avec le record d'Europe dans la foulée d'un record mondial sur le 20km l'an dernier.

Il avait réussi aussi le deuxième meilleur chrono de l'histoire sur l'heure derrière Mo Farah", s'est réjoui Philippe Close, le bourgmestre de la Ville de Bruxelles qui "ne participe pas aux délibérations, je laisse ce soin-là aux sportifs", a-t-il précisé.

"Bashir a émergé d'une liste de 44 sportifs qui pouvaient entrer en ligne de compte sachant que le Trophée ne peut être remporté qu'une seule fois au cours d'une carrière", a ajouté l'ancienne judokate Ingrid Berghmans, ex- championne olympique et du monde de judo.