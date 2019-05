Bart Aernouts s'adjuge l'Ironman 70.3 de Barcelone, Sara Van De Vel 2e

Bart Aernouts a remporté l'Ironman 70.3 de Barcelone, dimanche matin en Espagne. L'Anversois de 34 ans a couvert les 1,9 km de natation, les 90 km à vélo et le semi-marathon de 21,1 km en 4h05:07. Vice-champion du monde d'Ironman, Aernouts n'avait plus gagné depuis 2017 et les triathlons complets de Roth et Lanzarote.

Chez les dames, Sara Van De Vel est montée sur la 2e marche du podium dominé par la Britannique Fenella Langridge.Aernouts a devancé de 1:29 l'Ecossais David McNamee (4h06:36) et de 2:30 le Britannique George Goodwin (4h07:37). Sorti 21e de l'eau, à plus de 4 minutes de la tête de course, le triathlète belge a grignoté son retard petit à petit. Il pointait déjà à la 4e place à la moitié du parcours vélo et déposait sa machine en 3e position, à 3 minutes du Sud-Africain Nicolas Dougall mais à seulement 25 secondes du deuxième McNamee. Dougall ne pouvait tenir le rythme et cédait son leadership à McNamee à mi-parcours du semi-marathon, alors qu'Aernouts se tenait en embuscade à 18 secondes. Le Flandrien portait son attaque dans les derniers kilomètres pour s'emparer du titre et succéder à l'Espagnol Javier Gomez, vainqueur en 2018 devant... McNamee et Aernouts. Deuxième Belge, Kenneth Vandendriessche s'est classé 10e (4h15:02). Chez les dames, la Britannique Fenella Langridge s'est imposée en 4h37:42, devant notre compatriote Sara Van De Vel, 2e en 4h44:15, soit à 6:33 de la gagnante. La Hongroise Gabriella Zelinka a complété le podium en 4h45:09.