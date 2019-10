Barshim conserve son titre en hauteur et enflamme (enfin) Doha

Mutaz Essa Barshim a remporté son deuxième titre mondial consécutif en hauteur. Après sa victoire à Londres, le Qatari a gagné l'or une nouvelle fois.



Ce sacre a certainement une saveur particulière parce qu'il a été conquis devant son public (enfin présent au Khalifa Stadium). Mais aussi parce qu'il survient après une grave blessure et des mois compliqués.



Cette saison l'esthète Barshim n'avait pris part qu'à quatre concours. Et avant ces mondiaux, son meilleur saut de l'année n'était que de 2m27. Il a fait beaucoup mieux en finale puisqu'il s'est élevé au-dessus d'une barre à 2m37. Il a devancé Mikhail Akimenko et Ilya Ivanyuk (2m35).



Le 2e performeur de tous les temps à la hauteur (2,43 m), opéré d'une cheville en juillet 2018, n'avait repris l'entraînement qu'en avril dernier avant de regoûter en douceur à la compétition fin juin à Sopot (Pologne). L'enfant du pays avait tout misé sur ce rendez-vous à domicile. Il a retrouvé toutes ses sensations au bon moment.

Il a frôlé l'élimination à 2,33 m avant de passer magistralement les deux barres suivantes dès son premier essai.

A 28 ans, il permet au Qatar de remporter sa première médaille d'or dans ces mondiaux. Le pays-hôte avait déjà décroché une médaille de bronze par Abderrahman Samba sur 400 m haies.