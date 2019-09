Au Mémorial Van Damme, "Big Brother" est suisse

A vos chronos : le Mémorial Van Damme accueille ce soir le gotha du spike. Un gratin qui impose la plus haute précision : l’athlétisme est un sport de chiffres, et la performance ou le record se joue au centième voire au millième de seconde. Derrière les athlètes de la piste œuvre ce soir le commando du Chiffre : le chronométrage est confié à un groupe… forcément suisse, les montres n’ont pas pour rien été inventées dans les alpages helvètes.

Devant nous, pour la visite du stade, quelques heures avant l’arrivée des athlètes, se dresse un papy débonnaire de 82 ans, à l’accent forcément suisse. Peter Huerzeler est membre du board d’Oméga, le chronométreur officiel de la Diamond League et des prochains Jeux Olympiques de Tokyo.

" J’ai débuté comme chronométreur au bord des pistes en 1969, et depuis j’ai fait tous les événements sportifs et j’ai acquis de l’expérience " explique Peter Huerzeler avec son charmant phrasé un peu traînant. " En 1896 à Athènes, pour les premiers JO de l’ère moderne, il n’y avait que 2 personnes à l’arrivée, la première pointait la vainqueur, la deuxième pointait le deuxième… et les autres on leur donnait un temps comme ça. En 1932 à Los Angeles, pour nos premiers JO comme chronométreur officiel, le cahier de charges de l’organisateur nous imposait de fournir 30 montres… et un horloger. Le chronométrage aujourd’hui, c’est 30% de matériel, mais surtout 70% de savoir-faire et de passion. Nous sommes précis comme des Suisses… et on ne peut pas faire d’erreur ou en dissimuler, car tôt ou tard cela se sait. Les journalistes fouinent toujours partout. " (rires)

Le chronométrage au Mémorial Van Damme, c’est 12 tonnes et 75 mètres cubes de matériel sortis des camions, 3 jours d’installation, 50 ordinateurs portables et un staff de 25 personnes. Même la panne générale de secteur est prévue. " On a toujours notre propre groupe électrogène avec nos propres batteries : tout notre matériel fonctionne sur piles. À Cali (Colombie), lors d’une compétition de natation, tout s’était éteint d’un coup : les seules lumières à demeurer étaient celles de notre chronométrage… "

Tout est mesuré au détail près. Par exemple la pression sur les starting-blocks : " La poussée d’un Asafa Powell, c’était 240 kg… alors que nos coureuses suisses c’était 60. On a donc dû vérifier trois fois pour être sûr. " Mais aussi la vitesse du vent : " Pour les épreuves de sprint, on fait une moyenne de la vitesse du vent sur la durée de l’épreuve, si le vent dépasse 2 mètres par seconde le record éventuel n’est pas homologué. " Ou encore le temps de réaction : " Le réflexe musculaire est de 130 à 140 millièmes de secondes. Aux JO de Séoul en 1988, le décathlonien allemand Jürgen Hingsen a été soulagé qu’on le disqualifie pour son 3e faux départ à 99 millièmes de secondes... car il n’aurait pas réussi son passage au contrôle anti-dopage ! "

Chaque meeting officiel d’athlétisme doit respecter les mêmes normes : la ligne d’arrivée doit faire 5 cm de largeur, le chrono est pris en début et en fin de ligne. Le but : qu’une éventuelle correction profite à l’athlète, pour éviter de malheureuses confusions et de pseudo-records.

" Nous avons 3 caméras sur la ligne : une placée au niveau de la piste, les deux autres en haut de tribune. Nos capteurs déclenchent 20.000 frames sur les premiers 8 millimètres de la ligne, où sont placés des repères. Ces 20.000 images constituent la photo-finish. Mais le chrono est rectifié au centième supérieur. Lors du Grand Prix de Doha en 2006, nos chronométreurs ont gratifié Justin Gatlin d’un chrono de 9 secondes 76 centièmes, synonyme de record du monde, alors qu’il avait fait 2 millièmes de plus. Je n’étais pas présent sur place, mais quand je suis venu au bureau le lundi, j’ai demandé à visionner la photo-finish et j’ai conclu que le chrono était faux : c’était 9.77... Du coup, Gatlin a perdu son record du monde… et sa prime de 100.000 dollars ! Mais ça nous a fait une pub monstre pour notre intégrité et la précision de notre matériel ! " (rires)

Ce soir, le Mémorial aura aussi un avant-goût des Jeux Olympiques de Tokyo l’an prochain : comme Zürich la semaine passée, le meeting bruxellois va tester la nouvelle puce électronique de 16 grammes nommée RTTS (système de suivi en temps réel) dont sera équipé chaque athlète et qui permettra de renseigner ses temps intermédiaires tous les 10 mètres si souhaité.

" C’est une donnée en plus pour les commentateurs, c’est aussi très utile pour les entraîneurs et leurs plans de préparation. Et puis cela peut tout changer : par exemple, pour le record du monde du 1.500 m d’El Guerrouj, on connaît son chrono final… mais on ne saura jamais rien de ses temps intermédiaires, puisque ceux-ci ont été pris sur les premiers passés… c’est-à-dire ses lièvres ! "

Passez donc le mot au coach de l’époque du grand Hicham…