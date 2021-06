Athlétisme : revivez les meilleurs moments du meeting international de la Province de Liège

Nafissatou Thiam, qui évoluait à domicile, a effectué ses derniers réglages avant le grand rendez-vous de l’été. Le 100 mètres haies a souri à la championne de Belgique Anne Zagré. La Bruxelloise, en principe qualifiée pour les JO grâce à sa position dans le ranking mondial (28e), s’est imposé en 13.13. Thiam s’est quant à elle classée 5e (13.64).

"C’était une bonne course, j’étais bien partie, puis je perds un peu de rythme, c’est un truc que je dois encore travailler, sinon c’était très bien. Malgré les conditions climatiques, c’est bon de venir ici et d’avoir une course en plus dans les jambes. Je voulais aussi voir mes sensations et je me suis sentie mieux au niveau. En ce qui concerne mon genou, ça va mieux, ça ne me gêne pas. La suite pour moi, c’est bosser sur les derniers détails avant les Jeux", a déclaré l’athlète à notre micro.



"Nafi est sur de bonnes bases. Elle a travaillé sereinement cet hiver. Elle a choisi quelques compétitions avec une grande sagesse et beaucoup de réflexion. De compétition en compétition, on sent qu’elle progresse. Je pense qu’elle n’y va pas encore pleinement en compétition parce qu’elle a vraiment axé son pic de forme sur les Jeux. Je pense qu’elle arrivera en forme au bon moment. Ses résultats au poids et sur 200m sont rassurants sur le plan physique. Et si le physique et l’envie sont là, on sait que la technique suivra", analyse notre consultant Frédéric Xhonneux.



Anne Zagré (12.87) qui a flirté avec le minimum olympique (12.84) à plusieurs reprises sans l’accrocher, a déclaré qu’elle "se sentait bien malgré le froid et l’humidité. Je fais une grosse erreur à la fin de la course. C’est dommage mais ça montre que je suis en forme, c’est bien. En attendant une qualification, je m’entraîne", a expliqué l’athlète après sa course.