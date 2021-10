Athlétisme : Nafissatou Thiam reprend bientôt les entraînements vers les Mondiaux d’Eugène, son principal objectif en 2022

Memorial Van Damme - Nafi Thiam: "Du repos...et puis déjà cap sur les Championnats du monde" -... Tout juste auréolée de son titre olympique à Tokyo, Nafi Thiam retrouvait son stade Roi Baudouin ce vendredi pour le Memorial Van Damme et sa toute dernière apparition de la saison avant de profiter d'un repos bien mérité. Et pour bien conclure sa saison, la Namuroise avait décidé de s'aligner sur le saut en hauteur. Malgré la fatigue et le poids des efforts consentis lors des Jeux, elle est parvenue à égaler son season-best en passant la barre à 1m92. Après le concours, elle était donc logiquement satisfaite.