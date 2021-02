Athlétisme : Nafi Thiam "Si je vais à l'Euro indoor, c'est pour faire quelque chose de bien"

C’est à l’occasion d’une conférence de presse virtuelle très attendue (elle n’avait plus répondu aux questions de la presse spécialisée depuis mars 2020) que Nafissatou Thiam a fait le point sur son état de forme et sur ses ambitions 2021.

Elle n’a pas clairement confirmé sa participation à l’Euro en salle qui se déroulera à Toruń en Pologne début mars (du 4 au 7). Mais la Namuroise pourrait toutefois s’aligner sur le pentathlon pour tenter de décrocher le titre continental. Sa décision dépendra des plusieurs sorties prévues en salle dans les prochains jours, le samedi 06 février à l’occasion d’un micromeeting organisé à Gand et où elle participera au 60 mètres haies (deux courses sont prévues), un concours à la hauteur prévu la semaine suivante en France et les championnats de Belgique en salle (à la longueur) s’ils ont lieu. "

J’ai vraiment envie de me retrouver en compétition, ça me manque clairement. Mais si je ne me sens pas à 100% et que je ressens la moindre petite douleur, je n’irai pas en Pologne. Même chose si je me rends compte que je ne suis pas tout à fait au point techniquement. Parce que si j’y vais, c’est pour faire quelque chose de bien. Mais mon seul et unique grand objectif de l’année reste les Jeux de Tokyo. Si je peux m’arrêter sur la route à Toruń, c’est cool mais je prendrai donc ma décision fin février en fonction de ces différents facteurs et des compétitions prévues en février."

En 2017, à Belgrade en Serbie, elle avait déjà été sacrée championne d’Europe dans cette même discipline. Si elle y participe, il s’agira de la première compétition (en tout cas sur des épreuves combinées) de l’athlète du RFC Liège depuis les mondiaux de Doha en octobre 2019 à Doha où elle avait décroché la médaille d’argent de l’heptathlon derrière la britannique Katarina Johnson-Thompson qui ne pourra pas défendre son titre européen en salle conquis en 2019 à Glasgow en raison d’une blessure au tendon d’Achille révélée ce dimanche.

Ces championnats d’Europe en salle constitueraient pour Nafi une première compétition depuis plus de 16 mois (sur épreuves combinées). Une répétition générale qui lui permettrait de préparer au mieux sa saison dont le point d’orgue sera la défense de son titre olympique à Tokyo cet été. Un rendez-vous qu’elle préparera probablement à l’occasion d’un heptathlon complet, à Götzis en mai.

Je suis déjà à 100% focalisée sur les Jeux

En attendant, la meilleure athlète belge est déjà 100% focalisée sur les jeux. "Je sens que je progresse chaque année et je me sens meilleure aujourd’hui que je ne l’étais l’année dernière à pareille époque. Quant à savoir si les jeux seront organisés, je reste optimiste. Je ne me concentre pas trop là-dessus et j’essaie de rester focalisée sur ce que j’ai à faire. Ça fait 5 ans que je travaille pour ce rendez-vous. Mais ce qui est certain, c’est que je me ferai vacciner dès que j’en ai la possibilité même si je ne me considère pas comme quelqu’un exerçant un métier essentiel. J’attendrai donc mon tour. Mais je me vois mal partir aux Jeux sans vaccin. Pour le reste, je suis convaincue que les Jeux se feront sans public, c’est comme ça, il faudra s’y faire."

Reste à préparer tout ça le plus sereinement possible. "Tout est compliqué à gérer et tout ce contexte est stressant. C’est fatigant cette incertitude qui règne sans cesse autour de nous et ça nous pompe pas mal d’énergie. Je ne sais par exemple pas encore si je pourrai partir en stage en avril. Mais on vit avec comme tout le monde."