Athlétisme – Mondiaux de relais : les Cheetahs et les Tornados qualifiés pour la finale et les Mondiaux d'Eugene

Les Belgian Tornados se sont qualifiés pour la finale des Mondiaux de relais de Chorzow en Pologne, samedi. Le relais 4x400m masculin belge composé Dylan Borlée, Robin Vanderbemden, Jonathan Sacoor et Kevin Borlée a pris la 3e place de sa série derrière les Pays-Bas et l'Afrique du Sud, directement qualifiés pourla finale. Heureusement pour les Tornados, le temps de 3:04.01 a suffi à la Belgique pour décrocher une place en finale avec le 4e chrono. Une qualification qui leur a par ailleurs permis de décrocher leu ticket pour les Mondiaux d'athlétisme d'Eugène en 2022.

Quelques minutes plus tôt, les Cheetahs ont aussi assuré leur ticket pour la finale et pour les Mondiaux d'Eugene. Le relais 4x400m féminin belge composé de Cynthia Bolingo, Imke Vervaet, Paulien Couckuyt et Camille Laus a pris la 2e place de sa série derrière la Pologne en 3:28.27 et s’est donc qualifié directement pour la finale.

Jonathan Sacoor, Cynthia Bolingo, Camille Laus et Kevin Borlée à nouveau en action sur le coup de 21h21 pour le relaix mixte belge.

