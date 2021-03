Athlétisme : La jeunesse belge brille grâce... aux papys entraineurs

De jeunes loups plus que prometteurs encadrés grâce au soutien structurel de l’Adeps ou du comité olympique et couvés, autre point commun, par des entraîneurs aujourd'hui septuagénaires.

Notre Brabançonne a donc pris un coup de jeune... Grâce à Elise Vanderelst mais aussi parce qu'un tiers des athlètes belges présents à Torun avaient entre 16 et 23 ans. Et plusieurs d’entre eux y ont brillé. Elise Vanderelst, la Montoise de 23 ans a dominé le 1500m . Thomas Carmoy, le Carolo de 21 ans, a décroché le bronze à la hauteur . Eliott Crestan, Namurois de 22 ans, est lui passé à un cheveu de la finale du 800 m.

Parmi eux, Raymond Castiaux. L'entraîneur de Elise Vanderelst a 71 ans. Mais il est toujours fringant. Sa protégée, il la couve depuis 10 ans (Elise avait à peine 13 ans). "Je ne suis pas son fiancé, son mari ou son parrain...je la coache depuis 10 ans mais cela fait 2 à 3 ans que les résultats suivent. On part en stage ensemble, on vit presque ensemble. Elise fait un peu partie de la famille. Elle est même venue nous rejoindre en vacances en Lozère 2 fois. Pour y parfaire l'entrainement et partager du temps avec nous"

Elise confirme : " On est déjà parti rien que nous deux pendant 3 semaines de stage et ça s'est très bien passé. C'est vrai que je le vois plus que ma propre famille. Etant à la retraite, il est très disponible. Pour mes entraînements, il peut ainsi tenir compte de mes horaires et de mes contraintes. C'est précieux."