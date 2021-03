Athlétisme, Euro de Torun : Elise Vanderelst remporte la médaille d’or sur 1500 mètres !

Elise Vanderelst, remporte la médaille d’or sur 1500m - Euro Indoor Torun 2021 - 06/03/2021 Elise Vanderelst a été sacrée championne d’Europe du 1.500m aux championnats d’Europe d’athlétisme en salle, samedi à Torun en Pologne. Elise Vanderlest s’est imposée en 4 : 18.44 au terme d’une course parfaite et très autoritaire. Elle s’est lancée dans un long sprint pour devancer deux Britannique, s Holly Archer (4 : 19.91) et Hanna Klein (4 : 20.07). C’est la troisième médaille belge après le doublé historique au pentathlon réussi la veille par Nafissatou Thiam (Or) et Noor Vidts (Argent).