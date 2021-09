Athlétisme : Eline Berings met un terme à sa carrière à 35 ans

Eline Berings met un terme à sa carrière à l'âge de 35 ans. La spécialiste du 100 mètres haies l'a confirmé jeudi sur son compte Instagram. La Gantoise avait connu le point culminant de sa carrière en 2009 en décrochant le titre de championne d'Europe en salle sur 60 m haies à Turin. Elle compte également 5 titres de championne de Belgique en outdoor et 14 en salle.

Berings avait déjà songé à mettre fin à sa carrière en 2020 mais la pandémie de coronavirus et le report d'un an des Jeux Olympiques de Tokyo l'ont poussée à reporter sa décision. Seulement, la Gantoise n'est pas parvenue à se qualifier pour les JO pour une petite place au classement mondial.

"Je voulais faire mes adieux à ce beau sport sur la plus grande des scènes mais cela ne s'est pas produit. J'ai encore voulu participer à quelques courses mais, pour la première fois en 2020, je n'avais plus de motivation ou de raison de m'entraîner. Je me sentais fatiguée", a écrit Berings.

Durant toute sa carrière, elle n'aura participé qu'une fois aux Jeux Olympiques, à Londres en 2012 où elle avait été éliminée en demi-finale. En 2016, elle avait manqué les Jeux de Rio à cause d'une blessure au genou.

En 2009, la Gantoise a vécu le plus grand moment de sa carrière lors des championnats d'Europe en salle à Turin où elle avait décroché la médaille d'or sur 60 m haies en 7.92. En mars dernier, elle a connu une mésaventure aux championnats d'Europe en salle de Torun où elle avait été testée "fausse positive" et n'avait donc pas pu participer aux demi-finales.

"C'était un plaisir de faire partie de ce monde merveilleux pendant de longues années. Il est temps maintenant de prendre une grande respiration, laisser couler quelques larmes et tourner la page avec fierté", a conclu Berings.