Athlétisme : des championnats de Belgique en salle réservés aux sportifs pros ?

Une réunion très importante doit se tenir ce vendredi entre la LBFA (la Ligue Belge Francophone d'Athlétisme) et la VAL (la Vlaams Atletiek Liga), les deux ailes linguistiques de la fédération belge d'athlétisme. Les deux instances doivent plancher sur les différents scénarios des prochains championnats de Belgique indoor qui sont actuellement toujours programmés le 20 février.

Des championnats qui sont très importants pour les athlètes qui ont besoin de compétitions pour réaliser les minimas qualificatifs en vue des deux grands événements de l'année, l'Euro Indoor de Torun en Pologne début mars et les jeux olympiques de Tokyo cet été.

►►► À lire aussi : Athlétisme, toutes nos infos

"Pour le moment, nous réfléchissons logiquement à plusieurs scénarios" explique Frédéric Kimmlingen. "L'un d'eux consisterait à n'autoriser la participation à ces championnats qu'aux sportifs de haut niveau sous contrat et aux espoirs sportifs. Ce serait évidemment réducteur comme décision mais étant donné que ces athlètes ont actuellement accès, sur base d'une circulaire ministérielle, aux installations dédiées pour s'entraîner, ça ne changerait pas grand chose pour eux ni pour nous. Il suffirait d'organiser quelque peu les choses et évidemment de faire valiser les résultats par un jury officiel. Ces championnats de Belgique sont très importants parce que les coefficients attribués à une performance réalisée dans le cadre d'un championnat national sont beaucoup plus importants que dans un autre meeting. Et dans la course au ranking olympique, chaque point compte"

Des athlètes "morts de faim" comme les décrit Jonathan Nsenga, coordonnateur du haut niveau à la LBFA. "Potentiellement, nous pourrions avoir une grosse délégation pour l'Euro Indoor parce que les athlètes sont logiquement en manque et sautent sur tout ce qui bouge. Nous leur renseignons d'ailleurs quotidiennement les meetings actuellement toujours maintenus (en France et au Luxembourg par exemple) et les incitons à s'y inscrire."

Un Euro Indoor actuellement lui aussi toujours maintenu (et auquel pourrait participer Nafi Thiam) même si la situation sanitaire compliquée, notamment, en Allemagne et en Grande-Bretagne (deux grosses nations de l'athlétisme européen) pourrait inciter ces deux pays à faire pression sur European Atletics, la fédération européenne, pour les annuler...