Bashir Abdi s’est trouvé un objectif pour animer sa fin de saison. Et pas n’importe lequel ! Le médaillé de bronze de Tokyo s’attaquera au record d’Europe du marathon à Rotterdam le 24 octobre prochain.



Le Gantois n’a pas choisi la course néerlandaise. Premièrement, le parcours de la cité portuaire est réputé très rapide et puis c’est à cet endroit que Bashir a fait ses premiers par sur la distance mythique de 42,195 kilomètres en 2018. Un an plus tard, il a battu le vieux record de Belgique de Vincent Rousseau dans la ville néerlandaise. "C’est la ville du marathon. Je cours un peu à domicile. S’il y a un endroit où je peux battre le record d’Europe, c’est à Rotterdam."



Le Turc Kaan Kigen Ozbilen a fixé le record à 2h04'16'' à Valence. Il tient depuis décembre 2019. Avec un meilleur temps de 2h04'49'', Abdi peut avoir des ambitions. Même s’il aura besoin d’être dans un grand jour. "J’ai bien récupéré des JO", assure-t-il. Il s’alignera ce week-end sur le semi de la Great North Run pour évaluer sa forme avant de partir en stage en France pour finaliser sa préparation.