Asher-Smith survole la finale du 200m à Doha et décroche sa première couronne mondiale

Dina Asher-Smith a remporté la finale du 200m des Mondiaux de Doha avec une magnifique aisance. Elle devance l'Américaine Brittany Brown et l'étonnante Suisse Mujinga Kambudji.



La Britannique, placée au couloir 7, avait toutes ses adversaires dans le dos. Elles y sont restées ! Asher-Smith, 23 ans, a parachevé son chef d'oeuvre avec un nouveau record de Grande Bretagne (21.88).



Brown, 2e, bat également son record personnel en 22.22. Alors que Kambudji grille les deux autres Américaines - Annelus et Bryant - pour le bronze avec un chrono de 22.51.



A 23 ans, Asher-Smith confirme son énorme potentiel en remportant son premier titre mondial un an après son triplé aux Championnats d'Europe l'année dernière à Berlin (100 m, 200 m, 4x100 m).

Dimanche, elle avait déjà pris la médaille d'argent sur 100 m, là-aussi avec le record national.