Asher-Smith marque les esprits en demies du 200m, Thompson forfait

Dina Asher-Smith a signé le meilleur temps des demi-finales du 200m, ce mardi à Doha. Avec son chrono de 22.16, la Britannique a relégué la concurrence à trois dixièmes. La Jamaïcaine Elaine Thompson a, elle, déclaré forfait.



L'Américaine Brittany Brown a surmonté un départ catastrophique pour s'imposer en 22.46 dans sa course. Sa compatriote Anglerne Annelus (22.49) a également gagné sa série.



Elaine Thompson, 27 ans, qui souffre du tendon d'Achille, est championne olympique du 100 et 200m à Rio en 2016 et vice-championne du monde du 200m à Pékin en 2015.

Elle avait pris la 4e place du 100m dimanche en 10.93 à 3/100e du podium et de la 3e place de l'Ivorienne Marie-Josée Ta Lou, forfait elle aussi dès avant les séries de ce 200m tout comme la double tenante du titre la Néerlandaise Dafne Schippers.