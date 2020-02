Armand Duplantis : "Tenter le record du monde, c'est presque un moment sentimental"

Armand Duplantis a tutoyé le Graal ce mardi soir à Düsseldorf. Impressionnant vainqueur du concours avec un bon à 6m, il s’est attaqué au record du monde du saut à la perche de Renaud Lavillenie (6m16). Et le Suédois est passé à un cheveu d’un exploit retentissant. Son bras droit a "traîné" un peu trop lors de sa deuxième tentative à 6m17 et a fait tomber la barre des taquets.



Ce saut a en tout cas de quoi booster la confiance de Mondo et lui ouvrir des perspectives. Défier un mythe, comme le record du monde est aussi une épreuve mentale. "Tu essaies de ne pas trop regarder la barre, pour ne pas faire d’erreurs techniques. Mais c’est très difficile. Je n’avais jamais tenté de battre le record du monde. C’est presque un moment sentimental", décrit le champion d’Europe de Berlin au micro de World Athletics. "Ça m’a presque mis la larme à l’œil. Tu regardes la barre et tu penses "c’est le record du monde". Depuis que j’ai quatre ans, je veux être recordman du monde. Je n’y suis pas parvenu bien sûr. Mais juste essayer de le battre, c’est un moment très cool. J’ai vraiment apprécié cette brève seconde où j’ai regardé la barre en sachant que j’allais m’attaquer au record du monde".