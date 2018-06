Anne Zagré proche des minima dès sa rentrée à Montreuil

Anne Zagré a signé un temps de 13.19 sur 100 mètres haies à la réunion d'athlétisme de Montreuil, mardi soir en France. L'athlète de 28 ans, qui effectuait sa rentrée après une blessure aux ischio-jambiers, n'est qu'à 7 centièmes des minima (13.12) pour le prochain Euro de Berlin prévu cet été (7-12 août) en Allemagne.Fin avril, Zagré a été victime d'une blessure aux ischio-jambiers qui l'a tenue éloignée plus longtemps que prévu.

La pensionnaire du club bruxellois de l'Excelsior a dû annuler ses compétitions prévues en mai et début juin. A Montreuil, Zagré a démontré qu'elle était de retour aux affaires, elle qui sera encore présente au Brussels Grand Prix (30/06), aux championnats de Belgique (7 et 8/07), à Liège (18/07) et à Heusden (21/07). Le perchiste Arnaud Art, déjà qualifié pour l'Euro à Berlin, n'est pas parvenu à effacer sa première barre à 5m36. Le Suédois de 18 ans Armand Duplantis a remporté le concours avec 5m91, terminant devant le Français Renaud Lavillenie (5m86), détenteur du record du monde de la discipline. A noter que, sur 1.500 mètres, Tarik Moukrime a signé le temps de 3:39.30, soit plus d'une seconde au-dessus de la limite qualificative (3:38.10) pour Berlin.