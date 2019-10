Anne Zagré passe en demi-finale du 100m haies, McNeal éliminée sur faux-départ

Anne Zagré a pris la troisième place de la deuxième séries du 100m haies des mondiaux de Doha. La recordwoman de Belgique a décroché sa place pour les demi-finales avec le meilleur chrono de sa saison à la clé : 12.91.



La Bruxelloise est très bien sortie des blocks. Elle a ensuite connu un petit coup de mou en milieu de course avant de finir très fort. L'Italienne Luminosa Bogliolo (12.80), la Jamaïcaine Yanique Thompson (12.85) et l'Australienne Brianna Beahan (13.11) passent également.



Par contre Brianna McNeal (ex-Rollins), la championne olympique en titre, a commis un faux-départ et a terminé son championnat avant d'avoir couru le moindre mètre.



La Nigériane Tobi Amusan s'est montrée la plus rapide de ce premier tour avec un temps de 12.48. La Jamaïcaine Danielle Williams (12.51), les Américaines Nia Ali (12.59) et Kendra Harrison, recordwoman du monde (12.55) ont également démontré leur forme.