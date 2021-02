Anne Zagré Championne de Belgique du 60 mètres haies, Eline Berings espère aller à Torun

Anne Zagré a remporté, dans un temps de 8.09, le 60 mètres haies des Championnats de Belgique d'athlétisme en salle, samedi à Louvain-la-Neuve. Eline Berings a terminé deuxième en 8.12, soit deux centièmes au-dessus de la limite pour l'Euro indoor de Torun (5-7 mars). Anne Zagré était déjà qualifiée pour le rendez-vous polonais.

La période de sélection pour Torun se terminant mardi, ce National constituait la dernière chance de se qualifier pour Eline Berings. "C'est amer mais je suis fière d'avoir signé mon meilleur temps de la saison car je n'ai pas pu m'entraîner de la semaine en raison de problèmes aux ischio-jambiers."

Si elle n'a pas atteint le chrono minimum, Berings est 19ème au ranking continental et espère une délibération. "J'espère qu'ils vont me donner ma chance. Je cours chaque semaine plus vite et je peux être en grande forme dans deux semaines à l'Euro."

La Gantoise de 34 ans a aussi souligné les difficiles conditions de ces dernières semaines, entre le froid à Gand et la fatigue après de nombreux meetings en peu de temps.

Qu'importe sa participation à l'Euro, Eline Berings regarde toujours vers l'avant. "Je vais continuer jusqu'à Tokyo. Vous n'êtes pas encore débarrassé de moi. Si je peux me préparer dans de bonnes conditions, je m'attends à un bel été", a-t-elle conclu.