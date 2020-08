Anne Zagré : "Cette saison bizarre peut servir de tremplin"

Pour sa compétition de reprise, Anne Zagré (RESC) s’est inclinée sur 100m haies en 13.26 derrière la Française Cyrena Samba-Mayela (13.19) dimanche au Brussels GP. Pour la Bruxelloise, la campagne 2020 peut servir de tremplin pour le futur.

"La saison est bizarre mais elle peut être utile pour travailler en vue de 2021", a indiqué Anne Zagré. "C’est l’occasion d’essayer de nouvelles choses à l’entraînement et voir si elles fonctionnent ou pas en compétition mais, malheureusement, nous n’avons pas beaucoup d’occasions de courir."

La Bruxelloise en était à sa course de reprise sur 100 mètres haies au Brussels Grand Prix. "Mon chrono est de 13.26. J’étais assez bien dans le rythme, mon départ a été moins bon. Je sais au moins où j’en suis car je n’ai pas fait beaucoup de haies ces derniers mois. Je me suis concentrée sur du travail de sprint court et long. Je sais donc sur quoi je dois travailler. Au début du confinement, j’avais continué mon programme initial de préparation mais il a fallu changer de tactique quand on a su que la crise aller durer. Je disputerai le championnat national et le Mémorial Van Damme. La suite ? Il n’y en aura peut-être pas."