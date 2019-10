Anne Zagré aborde ses sixièmes Mondiaux sans réels repères

Anne Zagré s'alignera samedi à Doha en séries du 100m haies et abordera ses sixièmes championnats du monde d'athlétisme. Souffrant d'une pubalgie, la spécialiste des haies hautes arrive sans repères. "Ce ne sont pas les conditions idéales mais je n'ai quand même pas hésité à venir à ces Mondiaux. Je vais faire chaque course à fond, on verra ce que cela donnera."

Demi-finalistes des trois derniers Mondiaux, elle espère encore y accéder, "et figurer dans le Top 16", précise son coach Jonathan Nsenga qui quittera la Ligue francophone à l'issue des ces Mondiaux.

"J'aimerais réussir mon "season best" (son meilleur chrono de l'année est de 12.96 le 30 juin à La Chaux-de-Fonds)."

Pour être certaine de disputer ses troisièmes Jeux Olympiques l'an prochain à Tokyo, la Bruxelloise devra réaliser 12.84 secondes ou compter sur le ranking. "J'ai déjà réalisé plusieurs fois 12.84, mais ici je n'y pense pas, je n'ai pas de repères".

"Elle manque de rythme de haute compétition", souligne aussi Jonathan Nsenga, "mais sa forme est ascendante à l'inverse de sa situation aux Mondiaux 2017 à Londres. C'est positif."