Abdi: "Je n'arrêtais pas de me dire qu'il fallait que je batte le record de Belgique"

Bashir Abdi a terminé septième du Marathon de Londres dimanche établissant un nouveau record de Belgique en 2h07:03.

"La première moitié de la course s'est déroulée de manière idéale mais après 30 kilomètres, le lièvre est sorti et cela a ralenti le rythme", a raconté Abdi. "Je n'en avais pas envie, alors je suis parti tout seul. Peut-être un peu trop vite car j'ai éprouvé des difficultés en fin de course. J'ai craqué dans les deux derniers kilomètres et j'ai perdu beaucoup de temps."

"Mes jambes ont soudain commencé à peser beaucoup plus. Au 30e kilomètre, j'ai aussi eu des crampes d'estomac, mais je n'arrêtais pas de me dire qu'il fallait que je batte le record belge. De cette façon, j'ai un peu forcé mon estomac, mais j'ai pu supporter la douleur jusqu'à la fin de la course. Ce n'est encore que mon deuxième marathon. J'ai encore retiré beaucoup d'enseignements que je peux utiliser lors de la prochaine préparation. J'ai aussi remarqué que le parcours à Londres était loin d'être plat, donc il y a encore de la place pour des progrès dans ce domaine aussi."

Bashir Abdi a battu dimanche le vieux record de Belgique du marathon de Vincent Rousseau. Avec son chrono de 2h07:03, le médaillé d'argent européen du 10.000 m efface des tablettes, la marque de 2h07:20. réussie par Vincent Rousseau le 24 septembre 1995 à Berlin.

Bashir Abdi réalise aussi le minimum pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020.