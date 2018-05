À Götzis, Nafi Thiam superstar

La grande rentrée pour Nafissatou Thiam. Dix mois après son titre mondial à Londres l'été dernier, elle dispute ce week-end son premier heptatlon de l'année. A Götzis en Autriche, la Mecque des épreuves combinées. C'est là qu'elle avait réalisé une incroyable performance l'année dernière en devenant la 3 meilleure performeuse de tous les temps avec 7013 points. Nafi qui participe pour la 5ème fois à ce meeting très relevé. Mais avec aujourd'hui, le statut de superstar...

Il suffit de quitter l'autoroute en direction du petit village de Götzis pour s’en rendre compte. Le long des routes, des affiches annonçant le meeting. Sur ces panneaux de 20 mètres carrés, Nafi occupe tout l'espace.

"C’est évidemment très chouette parce que c’est la tradition ici que les vainqueurs de l’année précédente soient sur les affiches. Ça me rappelle en tous cas de très bons souvenirs et cette incroyable performance l’année dernière. J’espère du coup faire aussi bien cette année."

Conférence de presse à la vielle de la compétition.

Les meilleurs du monde sont là dont Damian Warner, vice-champion du monde de décathlon en 2015 et triple vainqueur à Götzis, la Mecque des épreuves combinées.

"C'est une athlète incroyable à regarder. Elle fait un boulot formidable. Elle continue à surprendre. Même nous les décathloniens qui admirons sa technique de saut en hauteur et son incroyable lancer du javelot. Une athlète impressionnante et une personne incroyable également."

Même admiration parmi les rivales de la namuroise. Carolin Schäfer, médaillé d'argent à Londres en 2017.

"Elle est très inspirante. Et c'est vraiment une athlète de classe mondiale. Elle est évidemment la grande star de l'athlétisme. C'est devenu pour nous la personne à battre. J’espère que nous allons pouvoir vivre un grand heptathlon devant mon public cet été à Berlin."

Mais malgré tous ces éloges, Nafi garde les pieds sur terre. Son coach, Roger Lespagnard : "Je la connais depuis plus de 10 ans mais malgré que son rapport à la société a changé, elle est restée la même. Elle est toujours quelqu’un d’aussi abordable. Elle accepte toujours autant les entraînements que je lui propose et à toujours ce même esprit de compétition. Moi, je ne demande rien de plus."