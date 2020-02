À 20 ans, Mondo Duplantis a déjà tout d'un grand

45 accréditations en 2019, près de 90 arrivées cette année sur le bureau des responsables presse du meeting international de Liévin. Une statistique qui permet souvent de juger l’ampleur d’un phénomène sportif. C’est que la popularité d’un athlète se mesure souvent aux sollicitations médiatiques auxquelles il doit répondre.



"Cette année, nous accueillons plus de 10 médias suédois" explique Florence Joly, attachée de presse de ce meeting de Liévin, une des sept manches du très relevé World Indoor Tour. "Mais également de nombreux journalistes de grandes agences et de médias étrangers, ce qui n’était pas le cas les années précédentes. Même les médias locaux se sont déplacés pour la tête d’affiche du meeting alors que certains ne venaient plus au meeting."



Dans la salle d’échauffement, Duplantis débarque, une grosse heure avant le début du concours. Trois caméras dans son sillage mais une attitude hyper décontractée. Le Suédois sifflote en faisant tranquillement la file pour récupérer son dossard. Vingt minutes plus tard, il blague avec ses concurrents le long de la piste d’élan. C’est ça la méthode Mondo Duplantis. Bondissant comme le revêtement à qui il doit son surnom. Volant comme son sponsor qui donne des ailes aux athlètes qui en portent les couleurs. Mais détendu comme le veut la souplesse que requiert l’exercice particulier du saut à la perche.



C’est ainsi que trente secondes avant sa troisième tentative à 6m19, il haranguait la foule à donner de la voix pour encourager l’américaine Sandi Morris qui elle aussi s’attaquait au record du monde en salle.



"C’est un garçon incroyable" balance Ben Broeders, 3e du concours et nouveau recordman de Belgique (avec 5m80). "Un gars hyper accessible qui ne se prend pas la tête. Il est phénoménal à voir sauter : sa technique, sa vitesse, la façon dont il se sert de l’énergie de la perche. Et tout ça en étant tellement décontracté. C’est juste dingue".



Dans le public, les connaisseurs n’ont d’yeux que pour lui. "Sa force, c’est sa vitesse qui lui permet de s’élever plus haut que les autres", explique Zoé, une athlète venue d’Arras. "Ce qui est dingue avec les performances de Duplantis, c’est son côté humain et accessible", enchaîne sa pote Manon. "Mais aussi le fait qu’il n’ait que 20 ans. La jeunesse au pouvoir, c’est hyper inspirant pour nous qui avons le même âge que lui. Ça nous permet d’espérer aussi et de rêver à de pareilles performances."



À 20 ans, Duplantis est déjà une figure marquante de l’athlétisme mondial. Et ce n’est que le début.