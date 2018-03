A 20 ans, Clarence Munyai s'invite dans la cour des Grands du 200m

Loin des frimas européens de ce milieu de mois de mars, Clarence Munyai a sorti le monde de l'athlétisme de sa torpeur hivernale. Le jeune Sud-Africain a fait chauffer la piste de Pretoria et a chamboulé la hiérarchie du 200m. Il s'est invité du même coup parmi les Grands ... à tout juste 20 ans.



Le protégé de Hennie Kriel a avalé le demi-tour de piste du championnat national. Il a décroché le titre pour la deuxième année consécutive. Plus que la victoire, c'est son chrono - 19.69 - qui a retenu l'attention. L'athlé est un sport de chiffres et ceux-là veulent dire beaucoup. Surtout que le vent est contraire (-0.5 m/s).



Avec cette performance, Munyai se hisse dans le Top 10 de tous les temps. Il dépossède Wayde Van Niekerk (19.84) du record d'Afrique du Sud et a fait vaciller le record d'Afrique du Namibien Frankie Fredericks (19.68 à Atlanta en 1996). A l'heure des comparaisons flatteuses, le 4e des Mondiaux juniors de Bydgoszcz est plus rapide au même âge qu'Usain Bolt (19.88), la référence ultime sur la distance.



Son palmarès renseigne aussi un titre de champion Afrique U20 (2017 en 20.22) et deux médailles sacres nationaux (2016 et 2018). Avant de claquer ce chrono phénoménal, Clarence avait abaissé sa référence personnelle sur 100m fin février (10.10, +1.9 m/s). Déjà sur sa piste de Pretoria à 1500m d'altitude où l'air moins dense qu'au niveau de la mer favorise la vitesse.



Avec Van Niekerk (actuellement blessé) et Munayi, du sprint sud-africain possède deux flèches. A la fluidité et à la foulée aérienne du recordman du monde du 400m, Munayi oppose son dynamisme et sa fréquence gestuelle. Des styles différents mais tout aussi efficaces.



La dernière perle sudaf a déjà fait ses premiers pas chez les "grands". Une expérience qui ne restera pas impérissable. Il avait franchi la ligne en 3e position en série du 200m des Mondiaux de Londres, avant d'être disqualifié. Il se présentera avec un autre statut cette année aux Jeux du Commonwealth à Gold Coast et l'an prochain aux Mondiaux de Doha. Pour ne pas rester, l'homme d'un chrono, il devra confirmer.