7ème au marathon de Rotterdam, Koen Naert réussit le temps qualificatif pour les JO

Le champion d'Europe de la spécialité a parcouru la distance de 42,195 km en 2h07:39, soit largement sous la barre des 2h12:10 exigées par le COIB, le Comité Olympique et interfédéral belge (couplé à un top-50 du classement mondial des marathoniens), et des 2h11:30 demandés par l'IAAF, la fédération internationale.

Naert : "Je tenterai le RDB en septembre à Berlin"

"C'était une journée exceptionnelle, il y avait du monde, il faisait beau, toutes les conditions étaient réunies pour courir vite" a déclaré Naert. "Je fais un chrono de 2h07:39, à 19 secondes du record de Belgique de Vincent Rousseau, donc je suis très content. Dix-neuf secondes, ce n'est pas beaucoup.

Je suis très fier de ma performance. La leçon de la journée c'est de dire que 'oser paie !'. Je n'aurais jamais osé avant me lancer dans un solo, mais depuis l'Euro de Berlin je sais que je peux le faire. Eliud Kipchoge a battu son record du monde en se retrouvant tout seul après 25 kilomètres. Cela me donne beaucoup de courage et je peux à présent déjà préparer mon planning pour Tokyo. Cela passera déjà par une tentative du record de Belgique en septembre à Berlin, car cela reste le parcours le plus rapide au monde. A Rotterdam, j'étais surpris qu'il y avait encore pas mal de tunnels."