6e place, record de Belgique mais pas de médaille pour le relais mixte belge, les Etats-Unis sacrés

Pas d'exploit pour le relais mixte en finale ce dimanche soir. Le quatuor belge composé de Dylan Borlée, Hanne Claes, Camille Laus et Kevin Borlée a fini 6e de la grande finale, remportée par les Etats-Unis devant la Jamaïque et le Bahrein. Alors qu'ils avaient couvert les 1600 mètres en 3:16.16 en demi-finale, ils ont amélioré ce temps en finissant en 3:14:22, nouveau record national. Insuffisant malheureusement pour glaner une médaille. Rappelons cependant que grâce à sa qualification pour la finale, le relais mixte s'est qualifié pour les J.O et pourra donc défendre les couleurs belges à Tokyo l'année prochaine.

Titrée avec les Etats-Unis dans le relais mixte 4X400m, Alysson Felix décroche la 12e médaille d'or de sa carrière dans un championnat du monde dépassant ainsi le Jamaïquain Usain Bolt, en or à 11 reprises.

L'Américaine, 33 ans, a conquis trois titres mondiaux sur 200m, un sur le 400m, trois avec le relais 4X100m, quatre avec le relais 4X400m et un, dimanche, avec le relais mixte 4X400m. Alyson Felix avait entamé sa moisson en 2003 et ajoute aussi une 17e médaille mondiale à son palmarès.