3 records personnels dont un record du monde: Thiam remporte l'heptathlon de Götzis

Nafissatou Thiam a remporté l'heptathlon de Götzis ce dimanche en réalisant une nouvelle performance de très haut niveau, avec à la clé, un record du monde et deux records personnels.

Après avoir commencé tranquillement sur 100m haies (13'45'') la Belge est passée à la première place du général en battant son propre record du monde sur sa discipline privilégiée, la hauteur. Pour la troisième épreuve, Nafi a continué à épater avec un nouveau record personnel au lancer du poids: 14m93. La dernière épreuve du jour, le 200m, se termine bien aussi pour Thiam avec un chrono de 24'61". Elle achève la première journée à la première position. La deuxième journée qui a débuté comme la première, sous un soleil de plomb, au pied des montagnes autrichiennes. Et avec une Nafissatou Thiam bien en jambes. Elle a remporté le concours de la longueur, à égalité avec l’américaine Erica Bougard. Avec un premier saut mesuré à 6 mètres 47 avant un second bond à 6 mètres 62, nouveau record personnel pour la Namuroise qui loupe le record de Belgique de la discipline pour un tout petit centimètre (détenu depuis 1996 par Sandrine Hennart).

Restait alors le lancer du javelot. L’un des points forts de Nafi qui teste une nouvelle course d’élan, plus longue que ce qu’elle avait l’habitude de faire dans le passé. Elle devait donc trouver ses marques et prendre de nouveaux repères. Et pour ça, elle ne disposait que de trois lancer.

Et soudain, la machine s’enraye

Avec une course d’élan allongée de plusieurs foulées, les choses ne se passent pas aussi bien qu'elle l'espérait. Résultat ? Un passage à vide complet pour la championne olympique et du monde qui n’a pas réussi à lancer plus loin que 47 mètres 20, à plus de 10 mètres de son record personnel (59 mètres 32) ! A l’issue de la 6ème épreuve, la Namuroise était néanmoins toujours en tête de son premier heptathlon de la saison mais elle ne pouvait plus battre son record personnel de 7013 points et encore moins le record d’Europe qu’elle convoitait secrètement (et sur lequel elle disposait d’une belle avance avant le concours du javelot).

Pour s'assurer la victoire il ne fallait pas passer à côté de son 800m, loin d'être son épreuve favorite. Et la Belge a géré sa course comme il fallait en 2'18"62 et 842 points supplémentaires pour un total de 6806 points.