"2 médailles et 7 finales, c'est extraordinaire pour la Belgique !"

Les Mondiaux d’athlétisme 2019 de Doha terminés, c’est l’heure du bilan. La Belgique a récolté deux médailles : celle d’argent pour Nafi Thiam à l’heptathlon et celle de bronze pour les Belgian Tornados sur le 4x400 mètres masculin. La satisfaction était bien présente au sein de la délégation belge.

"Le bilan est très très positif et au-delà de nos espérances. Nous avions fait un pronostic avant l’épreuve : on tablait sur une médaille et 4-5 finales. On revient avec deux médailles et sept finales, c’est extraordinaire. Au niveau de l’ambiance dans l’équipe, il n’y a rien à redire. Tout le monde savait ce qu’il avait à faire sur place, tout le monde a été professionnel jusqu’au bout des ongles. On a eu un staff exceptionnel aussi, avec des entraineurs qui ont géré cela comme des professionnels. Le staff médical a aussi contribué à la réussite de l’équipe", a détaillé Frédéric Kimmlingen, coordinateur du haut niveau à la Ligue francophone d’athlétisme, à notre micro ce lundi à l’aéroport de Zaventem.

Timing inhabituel (le mois d'octobre), chaleur suffocante (près de 40 degrés), stade climatisé : les conditions des Mondiaux avaient interpellé de nombreux observateurs. "L’organisation était très chaotique au début, la mise en route a été très pénible. Petit à petit, ils ont pris leurs marques et ça s’est arrangé. Au niveau de la date des Mondiaux, c’est clair que ça a perturbé tous les athlètes et les entraineurs. Tout le monde a réussi à s’adapter au vu des performances, qui sont d’un niveau exceptionnel. Par rapport à la chaleur, il est sûr que la climatisation du stade a facilité les choses pour les athlètes, ce qui ne sera pas le cas dans un an pour les JO de Tokyo. Les conditions étaient terribles en dehors des hôtels. Dans le stade lui-même, les conditions étaient par contre parfaites. La température était constante et le vent n’était pas du tout au rendez-vous", a ensuite conclu Frédéric Kimmlingen.