13 médailles en 24 finales, le fabuleux palmarès des Belgian Tornados

Les Belgian Tornados s'empare de l'Or et du record d'Europe dans le 4X400m - Prague - Championnats... La Belgique a décroché la médaille d'or du relais 4x400 m messieurs des championnats d'Europe d'athlétisme en salle, dimanche à Prague. Placés au couloir 3, Julien Watrin, Dylan, Jonathan et Kevin Borlée ont couru en 3:02.87, nouveau record d'Europe. La Pologne (3:02.97) et la République tchèque (3:04.09) montent sur les 2e et 3e marches du podium. La Belgique avait décroché le bronze lors de l'Euro indoor en 2011 à Paris et avait terminé 4e de l'Euro 2013 à Goteborg. La délégation belge revient de Prague avec trois médailles dans ses valises. Nafissatou Thiam avait décroché l'argent du pentathlon vendredi et Dylan Borlée avait pris l'argent sur 400 m samedi.