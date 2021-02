100 km en 6h26 sur un tapis roulant, le record du monde complètement barré de Florian Neuschwander

Florian Neuschwander a battu le record du monde du 100km sur tapis roulant. Sans bouger d’un mètre, il a avalé goulûment les kilomètres pour boucler ses 100 bornes en 6 heures 26 minutes et 8 secondes, 13 minutes de mieux que la marque précédente.



Lunettes de premier de classe, moustache et tignasse made in eighties, le traileur allemand a une gueule. Le petit gabarit de Neunkirchen (1m67, 57 kg) possède surtout une solide foulée et un terrible mental. Parce que se coltiner près de 6h30 sur un tapis de course quand on est habitué à cavaler dans les montagnes, c’est presque contre-nature.



Le tout à plus de 15 km/h, les spécialistes apprécieront.