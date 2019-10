1:59:40.2: Kipchoge devient le premier homme à courir un marathon en moins de deux heures - © Tous droits réservés

1:59:40.2: Kipchoge devient le premier homme à courir un marathon en moins de deux heures -... Le prodige du marathon Eliud Kipchoge est devenu le premier homme à courir un marathon en moins de deux heures lors d'une course non officielle (son record ne sera donc pas homologuée) à Vienne taillée sur mesure pour permettre l'exploit. Bien aidé par une armée de "lièvres", le champion olympique kényan de 34 ans a bouclé son parcours en 1 h 59 min 40 sec, soit quasiment deux minutes de moins que son record du monde (2 h 01 min 39 sec) établi dans des conditions homologuées à Berlin l'an dernier. Dans la capitale autrichienne, le Kényan de 34 ans s'est élancé à 08h15 locales et est arrivé peu avant 10h15. C'est dans l'ancienne réserve de chasse du Prater, dans le centre de Vienne, qu'a lieu l'expérience qui ne manque pas de susciter quelques critiques, certains estimant qu'il s'agit davantage d'un événement médiatique et commercial que d'un exploit sportif. Le sponsor de l'épreuve est le géant britannique de la pétrochimie Ineos dont le patron milliardaire, Jim Ratcliffe, a fait du sport son nouveau champ d'investissement. Seules les caméras de l'organisateur sont autorisées à filmer la course destinée à entrer dans la légende. Pour mettre son champion dans les meilleures conditions, le sponsor n'a rien laissé au hasard: trois mois et demi de préparation du tracé, un parcours asphalté pour ne présenter aucune imperfection, une piste testée à maintes reprises notamment grâce à des logiciels de simulation et même ... la chute automnale des feuilles des arbres contrôlée de près.