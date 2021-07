Visite au cœur du village olympique : découvrez les chambres et les lits en carton des Belges

Ce vendredi, les Jeux Olympiques débuteront du côté de Tokyo. Pour loger les milliers d’athlètes et d’encadrants, un village olympique flambant neuf a vu le jour en plein cœur de la capitale. Visite dans cet espace normalement interdit au public.

44 hectares dédiés aux sportifs. C’est un immense domaine pouvant accueillir 18.000 personnes qui est sorti de terre, ou plutôt de mer. C’est en effet sur une île complètement artificielle que le village olympique a vu le jour. Aujourd’hui, les différentes délégations arrivent au fur et à mesure et découvrent des bâtiments respectueux de l’environnement.

Les athlètes dorment en effet dans des chambres doubles et sur des lits fabriqués à partir de carton et qui seront ensuite totalement recyclés. Chaque lit dispose de 3 sections personnalisables et modulables selon le poids et la taille de l’athlète.

Durant la durée des Jeux, les athlètes auront l’occasion de se rencontrer et de vivres comme dans une vraie ville. Ils pourront se retrouver sur la place centrale du village olympique.

Différents commerces y ont été créés pour faciliter leur quotidien. On retrouve par exemple un coiffeur, une banque, un bureau de poste ou encore une épicerie.