Throwbackchallenge Avez-vous reconnu ces journalistes sportifs de la RTBF ?

Avec le confinement, bon nombre de défis sont proposés sur les réseaux sociaux. Parmi ceux-ci, le "Throwbackchallenge" qui consiste à poster une photo de soi datant de l’enfance. Nous avons sollicité des journalistes sportifs de la RTBF pour qu’ils se plongent dans leurs albums de famille et nous envoient un souvenir d’eux, enfants. Une photo a été publiée quotidiennement sur le Facebook RTBF Sport et nos followers s’en sont donné à cœur joie avec souvent pas mal de perspicacité. Et vous les avez-vous reconnu ?

Lundi : Mister Athlé Cette frimousse vous est manifestement familière et comme beaucoup l’ont indiqué dans leurs commentaires "il n’a pas changé". Le regard était déjà franc, les contours du visage sont restés identiques. Il faut dire que le présentateur de Studio Foot est un journaliste qui vous a accompagné avec beaucoup d’enthousiasme à l’occasion de quelques grands moments de l’histoire du sport belge. Ses commentaires lors des titres olympiques de Nafi Thiam et de Tia Hellebaut ou lors des exploits de nos relais résonnent encore dans vos esprits. Vincent Langendries est le confident des Diables et notre Mister Athlé et vous avez été très nombreux à le reconnaître.

Vincent Langendries - © RTBF

Mardi : En Terrain Inconnu La semaine s’est poursuivie En Terrain Reconnu. Encore une fois, vous avez été très nombreux à identifier notre enfant du jour. Avec tout de même quelques propositions d’autres noms comme Philippe Albert. Patrick Poivre d’Arvor, Benjamin Maréchal, Roger Laboureur, Arsène Vaillant, Michel Lecomte, Pascal Scimé ou Pierre Deprez. Quelques suggestions plus étonnantes aussi comme Patrick Bruel, Adamo et Rocco Siffredi. Romain Goedert après avoir identifié notre journaliste lui a trouvé une ressemblance avec… Richard Hammond animateur britannique de Top Gear. Non, non il s’agissait bien du présentateur du Week-end Sportif, Frank Peterkenne, qui a aussi animé durant 5 saisons l’émission En Terrain Inconnu.

Frank Peterkenne - © RTBF

Mercredi : La beauté du Diable Cette allure décontractée, cette capillarité dense, ce sourire ravageur aurait pu appartenir à Sébastien Folin ou à Laurent Bruwier comme l’ont indiqué quelques-uns de nos internautes. Mais la grande majorité y ont reconnu notre commentateur des Diables Rouges, le chroniqueur de La Tribune, le spécialiste vélo et une référence du journalisme Sportif : Rodrigo Beenkens. On a découvert au travers du commentaire de Marc Squiflet que le journaliste possédait aussi un étonnant surnom : Rodrigo le "Roi du Tango"!

Rodrigo Beenkens - © RTBF

Jeudi : Tribun de "La Tribune" Ce visage joufflu bien encadré par cette chevelure épaisse vous a donné tout de même du fil à retordre. Laurent Bruwier, Thierry Luthers, François De Brigode, Michel Lecomte, Quentin Volvert font partie des propositions de nos followers. Le doute et votre facétie se sont même immiscés jusqu’à avoir des propositions féminines : Christine Schréder, Anne Ruwet et Christine Hanquet. La chemise de notre enfant a incité Ju Maria Holtzheimer à proposer Charles Ingalls. Mais la grande majorité a identifié le présentateur de La Tribune, commentateur tennis et foot, petit prince du bon mot et maître de cérémonie des grands événements : Benjamin Deceuninck. Notre follower-people a reconnu "le Papa de Jean" et il est vrai que la ressemblance avec l'un de ses nombreux héritiers est évidente.

Benjamin Deceuninck - © RTBF

Vendredi : Formule Humble Pour cette fin de semaine, on vous attendait au tournant en vous proposant une photo en noir et blanc. Un marqueur temporel qui semble avoir permis pour certains d’identifier Philippe Etchebest, Michel Drucker, Rodrigo Beenkens ou Benjamin Deceuninck… Mais c’est tout en haut du Raidillon qu’il fallait orienter les recherches. Le présentateur du Week-end Sportif, Gaetan Vigneron a été identifié par pas mal de monde. Il faut dire que ce regard pétillant et ce sourire généreux continuent de caractériser notre journaliste spécialiste F1.

Gaetan Vigneron - © RTBF

Samedi : Historien Piquant La saga se termine par une autre légende du PAF. Et non, il ne s’agissait pas de Michel Lecomte, Benjamin Deceuninck, André Remy, Stéphane Pauwels, Arsène Vaillant, Pierre Deprez, Luc Varenne, Roger Laboureur, Pascal Scimé, Frank Baudoncq ou Théo Mathy. La proposition la plus bizarrement multiple de la semaine provient de Catherine Gheyssen-Pirlot : Michel Lecomte avec les oreilles de Benjamin Deceuninck et la moumoute de Thierrry Luthers ! Thierry Luthers, c’est bien lui cet enfant à l’attitude déjà malicieuse, cet historien de formation devenu depuis tour à tour l’animateur télé numéro 1, la voix de la Radio, une véritable encyclopédie du Sport et un pilier du Cactus. Bravo à Nicolas Manguette, Geoffroy Mathijsen, Moussa Traoré, Nat Acha, Delphine Dumont qui ont été parmi les premiers à l’identifier.

Thierry Luthers - © RTBF