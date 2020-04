Les sportifs se confi(n)ent : Jean-Michel Saive pense au jour où il reverra son Papa

En cette période de confinement pour de nombreux pays d’Europe et du monde entier, nous avons demandé à différents sportifs de nous raconter leur ressenti sur la situation, mais aussi de nous expliquer leur façon de garder la forme. Chacun d’entre eux choisit évidemment de relativiser sa propre situation en comparaison de celles de nombreuses personnes beaucoup moins chanceuses actuellement.

C’est assis derrière son ordinateur avec un large sourire et sa bonne humeur légendaire que Jean-Michel Saive nous parle de son confinement. "Comme tout le monde je respecte les règles. Je reste chez moi vraiment un maximum. Je sors juste pour aller faire quelques courses de temps en temps quand c’est nécessaire".

Les cadres qui décorent son bureau rappellent la longue carrière de notre ex-numéro mondial de tennis de table. A 50 ans l’inoxydable hyper sportif pratique toujours le sport intensivement et il continue à entretenir sa forme malgré le confinement. "Heureusement il est encore recommandé de pratiquer une activité sportive donc j’en profite pour faire mon jogging tous les jours parce que c’est bien pour mon corps et ma tête.. Et puis ça me permet de me sentir actif dans ces moments particuliers"

Le sportif liégeois pense déjà à ce qu’il fera quand on annoncera la fin du confinement. "J’irai voir mon père qui est placé dans un home. Lui, je ne peux pas le voir. Pas de contacts possible. Ce sera donc la première chose que je ferai quand tout cela sera terminé"

Jean-Mi a également fait passer un message en insistant sur l’importance de se bouger même quand on est confiné "Prenez soin de vous. Restez un maximum à la maison. Soyez quand même actifs. Faites un peu de sport tous les jours. C’est bon pour la tête. C’est bon pour le corps. Je sais que c’est compliqué. Je sais que c’est long. Il faut être fort courageux et patient".