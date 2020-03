Les sportifs se confi(n)ent : Christian Kabasele, le confinement en famille

En cette période de confinement pour de nombreux pays d’Europe et du monde entier, nous avons demandé à différents sportifs de nous raconter leur ressenti sur la situation, mais aussi de nous expliquer leur façon de garder la forme.

Christian Kabasele, défenseur de Watford et membre du noyau des Diables Rouges, est confiné chez lui, en famille, en Angleterre.

Il essaie d’abord de positiver. "J’ai la chance de pouvoir être tous les jours à la maison : j’ai ma femme et mon fils de 4 ans, qui est content que Papa vienne le chercher dans son lit chaque matin."

Après, il faut aussi tenter de conserver son niveau sportif. "Watford nous a envoyé un programme d’entretien physique, essentiellement du vélo et de la musculation. J’ai aussi un petit trampoline dans mon jardin où je répète mes gammes avec ballon."

Comme tout un chacun, le défenseur se demande quand le confinement prendra fin. "La première chose qu’on fera quand on pourra sortir, c’est de prendre le train pour la Belgique avec ma petite famille pour aller voir nos proches. Mais je me dis que ce ne sera pas avant un bout de temps…"

Et de terminer par ce message fondamental. "Restez chez vous ! J’ai une connaissance qui travaille en milieu hospitalier et qui me raconte comme c’est très compliqué pour eux pour l’instant. Donc surtout ne sortez pas car si vous le faites, c’est tout le personnel hospitalier qui va être sous pression !"