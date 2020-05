Le Roi Philippe relève le défi : 19 km pour offrir de la soupe aux plus démunis

Il l’avait annoncé. Il l’a fait. Le Roi Philippe a sorti ses baskets et a participé au Covid-19 km Challenge. Comme son nom l’indique, ce challenge consiste à courir, ou marcher, 19 kilomètres, dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. Grand amateur de course à pied (il avait notamment participé aux 20 km de Bruxelles en 2014), le Souverain belge ne s’était fixé aucun objectif de performance.

Le but de cette initiative est en effet de soutenir les plus démunis. Concrètement les participants paient un droit d’inscription de 7,95€ qui équivaut à 3 litres de soupe qui seront servis aux personnes dans le besoin via l’Action " Robin Food " mise sur pieds par plusieurs associations. Mais il est bien sûr possible de donner plus. Le Roi Philippe a par exemple financé l’achat de 100 litres de soupe (soit 295 €) comme le confirme, Jean-Paul Bruwier du magazine Zatopek, l’un des organisateurs du Challenge. "La participation du Roi c’est un peu la cerise sur le gâteau. Cela nous a fait sourire puisqu’il s’est inscrit sous le nom de Leroy Philippe. Il ne s’est malheureusement pas inscrit sur l’application Strava qui permet de valider le défi, sans doute pour des raisons de sécurité. Mais le Palais nous a confirmé que le Roi parcourrait bien les 19 kilomètres d’ici dimanche".

Le challenge, qui a commencé samedi 2 mai et s’achèvera le dimanche 10 mai à 18 heures, rencontre un succès inespéré par les organisateurs. "Nous sommes complètement débordés" reconnaît Jean-Paul Bruwier. "Nous nous attendions à avoir 300 participants et à récolter à peu près 3000 euros. Aujourd’hui nous comptons environ 13.000 inscrits et nous sommes autour des 130.000 euros récoltés. Nous sommes incrédules mais ce succès inattendu est clairement dû au relais des réseaux sociaux et au soutien spontané de nombreuses personnalités".

Des personnalités issues d’horizons bien différents puisque parmi les participants on retrouve, entre autres, le chanteur Roméo Elvis, le comédien Bernard Yerlès la championne olympique de l’heptathlon Nafi Thiam, mais aussi Jean-Michel Saive, Maxime Monfort, Jacques Borlée ou encore l’épidémiologiste Yves Coppieters.