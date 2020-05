Le programme du Week-end Sportif 18h50 sur La Une

Pour son deuxième épisode déconfiné, Frank Peterkenne et son équipe vous donnent rendez-vous dans une salle de Fitness à l’abandon depuis le confinement.

Au programme : Football avec Vincent Langendries pour la Bundesliga qui semble avoir pris un virage décisif et le dossier "Anderlecht Coucke" qui sera analysé en compagnie de Manuel Jous. Vous entendrez également Justine Henin qui s’est confiée de manière très intime à Benjamin Deceuninck (à voir dimanche prochain à 14h15 sur la 2) sur ce moment ou elle entra dans l’histoire en 2003 à Roland Garros face à Kim Clijsters. Amal Amjahid, la multiple championne du monde de Jiu-Jitsu sera l’invitée de l’émission tandis que Manu Debieve, lui est allé à la rencontre d’Axel Hervelle qui a peut-être disputé sa dernière saison avec les Spirou de Charleroi. Maxime Richard, le Kayakiste sera aux côtés de Gérald Wéry pour une balade à Dinant à la recherche de sportifs amateurs. L’émission évoquera aussi Michaël Phelps et une dame de 28 ans qui ambitionne un tour de Belgique en brouette et que David Bertrand vous fera découvrir.

On vous annonce aussi une grosse exclu en fin d’émission…