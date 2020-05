Le foot amateur autorisé à partir du 18 mai ?

Le sport a longtemps attendu, mais le sport a aussi entamé son déconfinement. Mercredi, la Première Sophie Wilmès a lâché un peu du lest : à partir de lundi, le sport sera permis avec deux autres personnes, mais en respectant les consignes de sécurité. Pendant ce temps, les Ministres du Sport travaillent. La preuve : un projet de plan de déconfinement est prêt et sera présenté tout prochainement aux experts.

Ce plan de déconfinement du sport a été préparé par les deux Ministres du Sport, flamand et francophone, avec les différentes Fédérations sportives. Les petites comme les grandes : tout le monde a été placé sur le même pied.

Ce jeudi, les cabinets respectifs ont tenu une réunion de coordination, pour préparer la relance de la pratique sportive. L'objectif est évidemment d’arriver à un projet de plan, identique pour l’ensemble du territoire, à soumettre aux experts et au Conseil National de Sécurité.

Les dates évoquées ci-dessous sont des dates de travail, elles sont indicatives... mais ce sont celles qui sont soumises aux experts scientifiques. Des experts qui, insistons bien, restent très prudents: on peut même dire qu’ils freinent des 4 fers…

VOICI DONC CES FAMEUSES DATES QUE TOUT LE MONDE DU SPORT AMATEUR ATTEND AVEC IMPATIENCE...

18 MAI: reprise du sport en plein air pour les tous les enfants de moins de 12 ans. Entraînements et matches... mais sans spectateurs.

18 MAI toujours, 2e volet : le sport outdoor est permis également pour les plus de 12 ans, mais en groupe de 20 maximum et avec un entraîneur, et sans contact !

En clair, tous les entraînements de football amateur peuvent reprendre à partir du 18 mai, mais sans duels !

2e grande date, le 1er JUIN: reprise du sport en salle, mais maximum à 2 partenaires.

3e date, deux semaines plus tard, le 15 JUIN: sport en salle autorisé pour les groupes de 20 maximum, toujours avec distance sociale, distance portée à 5 mètres pour le sport

4e grande date le 29 JUIN: on autoriserait tous les sports, avec contacts éventuels, mais seulement dans le cadre d’un entraînement. Pas encore de matches de compétition donc.

On arrive alors à la date du 1er AOUT, citée par Sophie Wilmès : tous les matchs autorisés, y compris de compétition, mais avec public limité à 2.000 personnes. La Pro-Ligue reprendrait donc bien en août, mais en huis clos partiel.

Vient enfin la date du 1er SEPTEMBRE, c’est LE GRAND JOUR, déconfinement total, le sport reprend comme avant, dans des stades sans huis clos... mais sans doute avec des contrôles renforcés.

La prudence reste de mise...

Un plan qui est donc maintenant dans les mains des experts.

La Ministre Valérie Glatigny reste très prudente également. Elle insiste sur "la nécessité de prendre en considération l’évolution de l’épidémie et d’une reprise graduelle", et précise donc que "les dates de reprise ne sont en aucun cas définitives". De plus, la Ministre répète que "la reprise des activités sportives sans aucune restriction pour les moins de 12 ans doit être envisagée avec précaution".

C'est une évidence puisqu'il en va de nos bouts d'chou...