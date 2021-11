La Tribune : "La tolérance concernant Kompany ne sera pas infinie"

Un seul point séparait Anderlecht et Courtrai au classement avant la quinzième journée de Pro League. Les Mauves, un peu décevants dans ce match, ne sont parvenus à prendre qu’un seul point face à Courtrai, ce qui les hisse tout de même à la sixième place du classement à la fin du week-end. À l’issue d’une rencontre plate et compliquée pour les hommes de Vincent Kompany, peut-on dire qu’Anderlecht est vraiment plus fort ? Les choix de Kompany sur ce match ont vraiment été remis en question. Les consultants de La Tribune en parlent ce lundi soir.

Marc Delire explique ce que Kompany racontait en fin de rencontre : "Il l'a dit Vincent : 'la pression est un privilège' et je trouve qu'il ne le respecte pas ce privilège. Je vois bien ce qui veut faire en théorie mais quand en pratique on voit que ça ne fonctionne pas, c'est une faute de ne pas utiliser les possibilités qu'il a sur le côté. J'étais un grand défenseur de Kompany mais là je trouve que ce n'est pas terrible. Il avait qu'à faire progresser tous les petits jeunes pour gagner."

Pour Stéphane Streker : "Tout est affaire de communication. C'est maintenant que Kompany doit montrer que la pression est un privilège. L'assumer et le prouver." Philippe Albert ajoute que : "Kompany a toujours vécu avec cette pression. Depuis qu'il est gamin. En le voyant jouer tout le monde savait que c'était une star. il y a une pression énorme. "

"Avec le talent qui est le sien, il peut réagir immédiatement comme joueur. ici, avec une position de coach, il y a beaucoup de choses qui sont très aléatoires et notamment le résultat donc c'est très compliqué" explique Stéphane Streker. Mais Philippe Albert lui n'est pas sûr que Kompany aie plus de pression en tant qu'entraîneur. Marc Delire répond que : "La tolérance le concernant ne sera pas infinie."