Instalive : John-John Dohmen est l’invité de ce mercredi à 18h

Retrouvez John-John Dohmen ce mercredi en direct sur le compte Instagram RTBF Sport. Le milieu de terrain de l’équipe nationale de Hockey et des Watducks répondra aux questions des internautes. Avec l’équipe nationale, les hockeyeurs ont été parmi les premiers à reprendre le chemin des entraînements selon les règles particulières en vigueur. Celui qui a été nommé meilleur joueur du monde en 2017, jettera aussi un regard vers le futur avec notamment la reprogrammation des JO. Il évoquera également la manière dont s’est déroulé son confinement et les raisons de sa passion pour le Hockey depuis le plus jeune âge. Rendez-vous donc à 18h sur Instagram.