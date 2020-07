Gravir le Mont Everest... à Liège ? Suivez le guide !

Le Mont Everest se trouve à Liège, et dès ce samedi matin, aux aurores, un Mouscronnois va tenter de le prouver. Louis-Philippe Loncke, consultant informatique au civil, fait partie de ces aventuriers un brin fêlés, prêts à tenter les défis les plus décalés. Samedi à 6 h, il va entamer la montée répétée de la Montagne de Bueren (Liège), le 2e escalier le plus haut de Belgique, avec ses 374 marches et son sommet situé 67 mètres plus haut.

Le but est de cumuler les grimpettes jusqu’à cumuler une hauteur surpassant le plus haut sommet du monde, l’Everest avec son sommet situé à 8.848 m d’altitude.

" Je me suis entraîné spécifiquement pour ce défi, qui prépare en fait une autre expédition fin juillet, la traversée intégrale des Pyrénées à pied " explique Louis-Philippe Loncke. " Et pour réussir cet Everest Bueren Challenge, je devrai gravir la Montagne de Bueren à 132 reprises… mais je vise 135 montées pour pouvoir franchir le cap des 9.000 mètres de dénivelé. Cela correspond à 50.000 marches en montée, et forcément autant en descente... Je me suis fixé un rythme de 5 cycles de montées/descentes en 55 minutes, suivis d’un repos de 10 minutes environ. J’espère relever mon défi en 60 heures… car la nuit, je vais quand même un peu dormir ! "

Avec sac de 15 kg...

Sauf que le géant de l’Himalaya impose un obstacle supplémentaire : l’altitude, qui suppose un air pauvre en oxygène, ce qui complique l’effort. Pour simuler l’altitude et la progression dans la neige, crampons aux pieds, Loncke va donc… s’alourdir d’un sac à dos lesté de 15 kg.

" Cela représente 20 % de mon poids corporel, qui est la norme maximale conseillée lors des randonnées. Il s’agit de simuler les conditions de l’Everest. Une soixantaine de personnes dans le monde ont déjà réussi cet Everest Challenge, mais je suis le premier à le tenter avec une charge pareille. Je vais vraiment faire comme si j’étais en montagne… puisque je vais aussi dormir sous tente et manger de la nourriture lyophilisée ! "