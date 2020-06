Dernier week-end Sportif déconfiné

Ce dimanche à 18h50 sur la 1 se tiendra le 6éme et dernier épisode du Week-end Sportif déconfiné. L’émission fait une pause avant de revenir en studio au début du mois d’août. Au programme de cette dernière : Le Zapping, le Football à l’étranger mais aussi des rencontres avec le champion de Belgique cycliste en titre, Tim Merlier et la Gymnaste Belge numéro 1, Nina Derwael. Des reportages aussi comme celui consacré à une équipe de Football de Durbuy reprise par une équipe de … Futsal Bruxelloise mais aussi le nouveau projet du Skipper Jonas Gerckens. Via Skype, le judoka Sami Chouchi nous expliquera comment il a vécu la période de la pandémie depuis la … Suède.