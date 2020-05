C'est lundi, j'ai (enfin) sport…

Le grand jour est arrivé : le sport amateur se déconfine ce lundi… mais pas tout le sport-loisir et pas n’importe comment !

Jusqu’ici, seule l’activité physique en pleine nature était autorisée, le jogging ou le vélo par exemple, pour permettre un bien-être mental et respirer l’air pur.

Ce qui est nouveau à partir de ce lundi, c’est l’accès permis aux infrastructures sportives… mais seulement pour des sports que l’on pratique à l’extérieur, en individuel et sans contact physique. Pas de sport indoor donc : d’ailleurs, toutes les salles et piscines sont fermées !

Exemple des sports autorisés dès ce lundi : le golf, le tennis, le padel, le kayak, l’aviron, le pédalo, la petite voile, la pèche ou encore l’athlétisme. Mais chaque fois seul… ou à distance de sécurité.

Chacun son matériel

Mais il y a une condition, et elle est de taille : il faut avoir son propre matériel ! Pas question par exemple d’aller louer un kayak en bord de Lesse : les locations sont d’ailleurs fermées pour éviter les regroupements. Il faut donc posséder son propre kayak ou petit bateau à voile.

Pour le tennis, un sport pratiqué par nombre d’entre nous, chacun joue avec sa propre raquette et… ses propres balles. Pour jouer en simple face à votre partenaire, chacun doit donc avoir ses propres balles pour servir : des balles marquées ou, encore mieux, de couleurs différentes.

Balles neuves…

Car oui, la contamination peut se produire si l’on touche une balle infectée par autrui : l’ITF (Fédération Internationale de Tennis) conseille d’ailleurs de jouer avec des gants en latex. Par analogie, les footballeurs qui ont repris l’entraînement dans nos clubs professionnels ne se font pas de passes pour éviter que le virus ne se propage via le ballon !

L’AFT (Association Francophone de Tennis) a d’ailleurs diffusé une liste de règles sanitaires obligatoires auprès de ses clubs. On ne se serre pas la main au filet, on ne change pas de côté tous les deux jeux. Le terrain doit être réservé à l’avance : on arrive à l’heure de la location et dès qu’on a fini, on rentre chez soi.

Autrement dit, les vestiaires restent fermés, on se douche chez soi, et les buvettes sont aussi fermées.

Tout ce que l'on vient de dire pour le tennis vaut forcément aussi pour le padel ou pour le golf.

Distance sociale

Et tout cela avec toujours les mêmes règles de base : 1,50 m de distance minimum et dans de parfaites conditions d’hygiène, les mains propres et désinfectées. Mais il n’y a pas d’obligation de porter un masque : le masque n’a d’ailleurs pas de sens pour pratiquer le sport en extérieur, il est conçu pour les endroits clos et où la promiscuité est possible.

Enfin, on va jouer près de chez soi : pas question donc de prendre sa voiture de Bruxelles, Liège ou Namur pour s’en aller ramer sur la Semois ou jouer au tennis ou au golf à Knokke-le-Zoute... Si vous le faites et que vous êtes pris, l’amende sera carabinée...

Les sports co le 18 mai

Ceci est une première étape. Si tout se passe bien, la prochaine étape sera pour dans 15 jours, le 18 mai, avec la reprise des sports collectifs, comme le foot ou le basket. Mais là aussi dans des conditions strictes d’encadrement, seulement pour des entraînements et sans contact physique.

Les jeunes footballeurs doivent donc encore patienter. Précisons que pour les experts scientifiques, le déconfinement des sports d’équipes pouvait débuter ce lundi 4 mais comme pour les sports individuels. Mais le politique n’a pas voulu franchir le pas trop vite.

Et si cette première phase, dès ce lundi, ne donne pas donne pas satisfaction, il est toujours possible de revenir en arrière…