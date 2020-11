Barack Obama rentre un superbe panier à 3 points et s'en va comme un prince

Alors que la date fatidique pour l’élection du prochain président des Etats-Unis approche, Barack Obama est en campagne pour inciter les citoyens américains à voter. Il accompagnait le candidat démocrate Joe Biden pour un meeting dans le Michigan. Cette nuit, il a posté une brève vidéo le montrant dans un gymnase s’emparer furtivement d’un ballon de basket avant de rentrer un panier à trois points en toute tranquillité. Obama, la mine rieuse, s’en va du terrain en concluant : "that’s what I do !" L’ancien président des Etats-Unis est un grand amateur de sports US, et particulièrement de basket, qu’il a longtemps pratiqué. LeBron James, la star de la NBA, récemment champion avec les Los Angeles Lakers, a réagi sur Twitter en félicitant l’ancien président des Etats-Unis.