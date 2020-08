100% Sport : voici votre nouveau rendez-vous quotidien de l'actualité sportive

Votre nouveau rendez-vous sport - © Tous droits réservés

100%Sport - Samedi 29 août - Toute l'actualité du jour - 29/08/2020 En route vers une nouvelle aventure. La RTBF Sport vous propose tous les jours à partir de ce samedi de parcourir l'actualité sportive de la journée. Avec un maximum d'images, le tout en cinq minutes. Ce premier "100% sport" nous emmènera à Nice, pour le grand départ du tour de France et à Francorchamps pour les essais du GP de Belgique. Au-delà de ces deux grands rendez-vous du week-end, on fera le point aussi, en tennis, sur le tournoi de Cincinnati qui se termine doucement. Une petite dose de foot, un coup de gueule, un coup de coeur et un sondage dont vous êtes les acteurs viendront compléter les 299 secondes du jour. Profitez-en, à 100%.