100% Sport : la rétrospective de cette folle année en cyclisme et les cinq changements en Pro League

Aujourd'hui dans 100% Sport, on revient sur la possibilité désormais donnée aux clubs de Pro League d'effectuer cinq changements au lieu de trois. Sous la demande pressante des clubs, surtout des gros poissons d'ailleurs, le Conseil d'Administration a validé cette demande. Voilà qui permettra de faire tourner un peu plus les effectifs et de soulager les organismes, mis à rude épreuve depuis la reprise du football. Par ailleurs, l'heure est venue de tirer le bilan de la saison cycliste. Elle a été particulièrement riche, mouvementée et imprévisible. C'est d'ailleurs l'objet de notre coup de sonde. Quel est votre moment cycliste de l'année ? Entre la chute de Remco Evenepoel en Lombardie, l'incroyable année de Wout Van Aert, l'éclosion de Pogacar, le titre mondial d'Alaphilippe. Il y a matière. On évoque aussi un magnifique message transmis par Jacques Marinelli, 95 ans, plus vieux maillot jaune du Tour de France encore en vie. Le reste de l'actualité c'est le report d'Eupen-Genk, le changement de leader au Vendée Globe et la saison blanche en handball.