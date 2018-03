Pour signaler un embarras de circulation 0800 / 48 400

Pensez à rassembler les renseignements suivants :

- le type d'incident : conducteur fantôme, accident, travaux, véhicule en panne, ...

- l'axe sur lequel vous trouvez et le sens de la circulation

- le lieu exact avec si possible la borne kilométrique

- les conséquences de l'incident : nombre de bandes de circulation obstruées, longueur et/ou durée de la file, nombre de véhicules impliqués, présence (ou non) des services de secours,...